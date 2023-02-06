Произошло это прямо в прямом эфире одного из местных телеканалов. 24 Канал.

Важно Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно

На обнародованных в сети кадрах видно, как многоэтажка внезапно начинает падать. Она фактически полностью рухнула в считанные секунды. Были ли внутри нее люди – пока неизвестно. Надеемся, что людей из этих построек заблаговременно эвакуировали.

Заметим, что количество обрушившихся в результате землетрясения домов считают десятками. По состоянию на утро 6 февраля было известно, что:

в городе Шанлиурфа обрушились 16 домов;

в провинции Османие от землетрясения обрушилось 34 здания;

в провинции Малатья повреждено 130 построек.

В Турции объявлен максимальный уровень чрезвычайной ситуации. В стране объявили самый высокий уровень тревоги – это предполагает международную помощь.

В Турции обрушился еще один дом: смотрите видео

Жуткие кадры обвала дома: смотрите видео

Добавим, что на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Через 10 минут после первого толчка был зафиксирован еще один – магнитудой 6,3. Многие жилые дома обрушились за считанные секунды.

Справка. Турецкие сейсмологи сравнили событие с землетрясением в 1999 году. Тогда недалеко от Стамбула на побережье Мраморного моря произошло самое разрушительное в Турции землетрясение магнитудой 7,7. Погибли почти 17,5 тысячи человек.

На трагедию уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Так, украинский лидер обратился к лидеру Турции Реджепу Эрдогану и предложил ему помощь. А глава МИД Украины заявил, что мы готовы направить в Турцию своих спасателей.