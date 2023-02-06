К сожалению, в результате стихии есть много жертв и пострадавших. Подробнее о разрушительном землетрясении – читайте в материале 24 Канала.
К теме В Турции произошла серия мощных землетрясений: много погибших
Последствия мощного землетрясения в Турции
По состоянию на 7:20 утра общее число погибших в семи провинциях Турции в результате землетрясения возросло до 76 человек. Еще 440 – пострадали.
Землетрясение наделало много бед в Турции / фото из твитера
В Турции обрушились здания / фото из твитера
Как выглядят обрушенные здания / фото из твитера
Также толчки почувствовали жители других стран. Так, землетрясение "задело" Сирию, Ирак, Ливан, Иорданию и Израиль.
На одном из опубликованных видео можно увидеть, как буквально за секунду обрушилось здание в турецком Диярбакыре.
Падение здания в Диярбакыре: смотрите видео
В результате стихии пострадали 10 городов:
- Газиантеп,
- Кохроманмарос,
- Домом,
- Османет,
- Одиамон,
- Малатия,
- Шанлиурфа,
- Адана,
- Диярбакыр,
- Килис.
Это похоже на некий апокалиптический фильм,
– говорят очевидцы.
Последствия землетрясения в Турции: смотрите видео
Теперь 6 февраля в Турции объявлен уровень тревоги, предусматривающий международную помощь.
Сирия также пострадала от землетрясения
Мощные подземные толчки ощущались и в Сирии. Толчки привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама. К сожалению, среди местных жителей есть жертвы. На место прибыли кареты скорой помощи.
Уже известно о 8 погибших, извлеченных из-под обломков жилых зданий в сирийских Алеппо и Идлиби.