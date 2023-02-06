Так, украинский лидер обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Он предложил ему помощь.
К теме "Это апокалипсис", здания падали за секунду: фото и видео разрушительного землетрясения в Турции
Реакция Зеленского на трагедию в Турции
Украинский президент выразил соболезнования жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Мы с Турцией в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии,
– отметил Зеленский.
Последствия землетрясения в Турции / Фото Anadolu Agency
Землетрясение в Турции: все, что известно
Землетрясение интенсивно ощущалось также в провинциях: Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адияман, Газиантеп, Шанлиурфа, Диярбакыр, Малатья, Адана.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поисково-спасательные команды были немедленно отправлены в пострадавшие от землетрясения районы.
По состоянию на 7:20 утра общее число погибших в семи провинциях Турции в результате землетрясения возросло до 76 человек. Еще 440 – пострадали.
Также толчки почувствовали жители других стран. Так, землетрясение "задело" Сирию, Ирак, Ливан, Иорданию и Израиль.
Толчки привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама. К сожалению, среди местных жителей есть жертвы.
-
Известно о 8 погибших, извлеченных из-под обломков жилых зданий в сирийских Алеппо и Идлиби.