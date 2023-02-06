На жаль, внаслідок стихії є багато жертв та постраждалих. Детальніше про руйнівний землетрус – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми У Туреччині сталася серія потужних землетрусів: багато загиблих
Наслідки потужного землетрусу у Туреччині
Станом на 7:20 ранку загальна кількість загиблих у семи провінціях Туреччини внаслідок землетрусу зросла до 76 осіб. Ще 440 – постраждали.
Землетрус наробив багато лиха у Туреччині / фото з твітера
У Туреччині обвалилися будівлі / фото з твітера
Як виглядають обвалені будівлі / фото з твітера
Також поштовхи відчули жителі інших країн. Так, землетрус "зачепив" Сирію, Ірак, Ліван, Йорданію та Ізраїль.
На одному з опублікованих відео можна побачити, як буквально за секунду обвалилися будівля у турецькому Діярбакирі.
Падіння будівлі у Діярбакирі: дивіться відео
Внаслідок стихії постраждали 10 міст:
- Газіантеп,
- Кахраманмарас,
- Хатай,
- Османіє,
- Адіяман,
- Малатія,
- Шанліурфа,
- Адана,
- Діярбакир,
- Кіліс.
Це схоже на якийсь апокаліптичний фільм,
– кажуть очевидці.
Наслідки землетрусу у Туреччині: дивіться відео
Тепер 6 лютого у Туреччині оголошено рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.
Сирія також постраждала від землетрусу
Потужні підземні поштовхи відчувалися і в Сирії. Поштовхи призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама. На жаль, серед місцевих мешканців є жертви. На місце прибули карети швидкої допомоги.
Вже відомо про 8 загиблих, яких дістали з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі.