На жаль, внаслідок стихії є багато жертв та постраждалих. Детальніше про руйнівний землетрус – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Туреччині сталася серія потужних землетрусів: багато загиблих

Наслідки потужного землетрусу у Туреччині

Станом на 7:20 ранку загальна кількість загиблих у семи провінціях Туреччини внаслідок землетрусу зросла до 76 осіб. Ще 440 – постраждали.



Землетрус наробив багато лиха у Туреччині / фото з твітера



У Туреччині обвалилися будівлі / фото з твітера



Як виглядають обвалені будівлі / фото з твітера

Також поштовхи відчули жителі інших країн. Так, землетрус "зачепив" Сирію, Ірак, Ліван, Йорданію та Ізраїль.

На одному з опублікованих відео можна побачити, як буквально за секунду обвалилися будівля у турецькому Діярбакирі.

Падіння будівлі у Діярбакирі: дивіться відео

Внаслідок стихії постраждали 10 міст:

Газіантеп,

Кахраманмарас,

Хатай,

Османіє,

Адіяман,

Малатія,

Шанліурфа,

Адана,

Діярбакир,

Кіліс.

Це схоже на якийсь апокаліптичний фільм,

– кажуть очевидці.

Наслідки землетрусу у Туреччині: дивіться відео

Тепер 6 лютого у Туреччині оголошено рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.

Сирія також постраждала від землетрусу

Потужні підземні поштовхи відчувалися і в Сирії. Поштовхи призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама. На жаль, серед місцевих мешканців є жертви. На місце прибули карети швидкої допомоги.

Вже відомо про 8 загиблих, яких дістали з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі.