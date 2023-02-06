Кількість жертв продовжує зростати. Декілька будівель обрушилися, під завалами можуть перебувати люди.

У Туреччині сталася серія потужних землетрусів

Станом на ранок 6 лютого вже відомо про щонайменше 10 загиблих.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст:

Газіантеп,

Кахраманмарас,

Хатай,

Османіє,

Адіяман,

Малатія,

Шанліурфа,

Адана,

Діярбакир,

Кіліс.

Наслідки землетрусу у Туреччині / фото Anadolu

На опублікованих кадрах можна побачити, що навколо зруйнованих будівель зібралися люди у Кахраманмараші, шукаючи тих, хто вижив.

Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша та міста Газіантеп, неподалік від сирійського кордону.

Поштовхи також відчули і в Сирії

Також сильні підземні поштовхи, що відчувалися в Сирії одночасно із землетрусом на території Туреччини, призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама. Команди рятувальників розпочали розбір завалів у пошуках загиблих та постраждалих у кварталі Ель-Арбаїн.

Як кажуть очевидці, серед мешканців є жертви. На місце прибули карети швидкої допомоги.

Згодом стало відомо про 8 загиблих, яких дістали з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі.