Кількість жертв продовжує зростати. Декілька будівель обрушилися, під завалами можуть перебувати люди.
У Туреччині сталася серія потужних землетрусів
Станом на ранок 6 лютого вже відомо про щонайменше 10 загиблих.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст:
- Газіантеп,
- Кахраманмарас,
- Хатай,
- Османіє,
- Адіяман,
- Малатія,
- Шанліурфа,
- Адана,
- Діярбакир,
- Кіліс.
Наслідки землетрусу у Туреччині / фото Anadolu
На опублікованих кадрах можна побачити, що навколо зруйнованих будівель зібралися люди у Кахраманмараші, шукаючи тих, хто вижив.
Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша та міста Газіантеп, неподалік від сирійського кордону.
Поштовхи також відчули і в Сирії
Також сильні підземні поштовхи, що відчувалися в Сирії одночасно із землетрусом на території Туреччини, призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама. Команди рятувальників розпочали розбір завалів у пошуках загиблих та постраждалих у кварталі Ель-Арбаїн.
Як кажуть очевидці, серед мешканців є жертви. На місце прибули карети швидкої допомоги.
Згодом стало відомо про 8 загиблих, яких дістали з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі.