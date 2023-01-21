За розрахунками центру спеціального контролю, землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією його відносять до слабких, тому він відчувається лише невеликою частиною населення.

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Хто міг відчути землетрус

Фахівці зазначають, що коливання від землетрусу могли відчути люди, які знаходилися в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Наголошують, що останні землетруси на території Чернівецької області були зареєстровані 23 грудня року з магнітудами 3,0 та 2.2.

Зверніть увагу! Якщо ви відчували землетрус, вам слід залишити повідомлення за посиланням. Це допоможе фахівцям у дослідженні параметрів землетрусу.

Де стався землетрус: дивіться на карті

На відміну від України, коливання земної поверхні у Сполучених Штатах Америки більш відчутні. Скажімо, магнітуда недавнього землетрусу в Каліфорнії становила 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Через коливання без води та світла залишилось чимало людей.

Землетруси в Україні: останні новини

3 січня на території Закарпатської області в районі міста Іршава стався землетрус. Поштовхи відбувалися на глибині 6 кілометрів. Їхня магнітуда становила 3,8 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчули багато людей, які перебували всередині будинків.

28 грудня у Надвірнянському районі, що в Івано-Франківській області, стався землетрус після полудня. Експерти оцінюють його магнітуду у 2,4 бала за шкалою Ріхтера.

На відміну від України, коливання земної поверхні у Сполучених Штатах Америки більш відчутні. Скажімо, магнітуда недавнього землетрусу в Каліфорнії становила 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Через коливання без води та світла залишилось чимало людей.