Землетрус стався приблизно о 15:28. Його зафіксували спеціалісти Головного центру спеціального контролю.

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О 15:28 3 січня на території Закарпатської області в районі міста Іршава стався землетрус. Поштовхи відбувалися на глибині 6 кілометрів. Їхня магнітуда становила 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

За класифікацією, такий землетрус відчувають багато людей, які перебувають всередині будівлі. Своєю чергою, просто неба він відчувається небагатьма. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем.

Під час такого землетрусу:



Землетрус стався біля Іршави / Скриншот Головного центру спеціального контролю

Сейсмологи 1 грудня об 11:02 зафіксували в Україні землетрус. Його епіцентром став район міста Новодністровськ, що в Чернівецькій області.

Коливання відбувалися на глибині 6 кілометрів. Магнітуда землетрусу сягала 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

Цей вид поштовхів належить до невідчутних. Їхня інтенсивність лежить нижче межі, яку можуть відчути люди. Їх можуть виявити та зареєструвати лише сейсмологи.

Востаннє землетрус у Чернівецькій області фіксували порівняно нещодавно. Поштовхи були 18 листопада 2022 року, а їхня магнітуда становила 2,7 бала за шкалою Ріхтера.