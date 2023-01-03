Землетрясение произошло примерно в 15:28. Его зафиксировали специалисты Главного центра специального контроля.

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На Закарпатье произошло землетрясение

В 15:28 3 января на территории Закарпатской области в районе города Иршава произошло землетрясение. Толчки происходили на глубине 6 километров. Их магнитуда составляла 3,8 балла по шкале Рихтера.

По классификации, такое землетрясение ощущают много людей, находящихся внутри здания. В свою очередь, под открытым небом оно ощущается немногими. Колебания похожи на сотрясение от тяжело нагруженного автомобиля.

Во время такого землетрясения:

люди просыпаются, но никто не пугается,

происходят дрожание окон, дверей, посуды,

скрип пола и стен,

дрожание мебели,

висящие предметы легко расшатываются,

жидкость в открытых емкостях слегка колеблется,

в автомобилях, стоящих на месте, толчок заметен.

Любопытно! На территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения зарегистрировали 23 января 2020 года и 27 октября 2021 года с магнитудами 3,0 и 3,1 соответственно.



Землетрясение произошло возле Иршавы / Скриншот Главного центра специального контроля

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