Землетрясение произошло примерно в 15:28. Его зафиксировали специалисты Главного центра специального контроля.
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На Закарпатье произошло землетрясение
В 15:28 3 января на территории Закарпатской области в районе города Иршава произошло землетрясение. Толчки происходили на глубине 6 километров. Их магнитуда составляла 3,8 балла по шкале Рихтера.
По классификации, такое землетрясение ощущают много людей, находящихся внутри здания. В свою очередь, под открытым небом оно ощущается немногими. Колебания похожи на сотрясение от тяжело нагруженного автомобиля.
Во время такого землетрясения:
- люди просыпаются, но никто не пугается,
- происходят дрожание окон, дверей, посуды,
- скрип пола и стен,
- дрожание мебели,
- висящие предметы легко расшатываются,
- жидкость в открытых емкостях слегка колеблется,
- в автомобилях, стоящих на месте, толчок заметен.
Землетрясение произошло возле Иршавы / Скриншот Главного центра специального контроля
В декабре также фиксировали землетрясение
Сейсмологи 1 декабря в 11:02 зафиксировали в Украине землетрясение. Его эпицентром стал район города Новоднестровск Черновицкой области.
Колебания происходили на глубине 6 километров. Магнитуда землетрясения достигала 2,2 балла по шкале Рихтера.
Этот вид толчков относится к неощутимым. Их интенсивность лежит ниже предела, который могут почувствовать люди. Их могут обнаружить и зарегистрировать только сейсмологи.
В последний раз землетрясение в Черновицкой области фиксировали сравнительно недавно. Толчки были 18 ноября 2022 года, а их магнитуда составляла 2,7 балла по шкале Рихтера.