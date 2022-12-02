За даними сейсмологів, епіцентром землетрусу став район міста Новодністровськ, що в Чернівецькій області. Розповідаємо, якою була магнітуда поштовхів і чи були наслідки.

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Землетрус був незначним

У відомстві зазначають, що сам землетрус стався на глибині 6 кілометрів. А його магнітуда сягала 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

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Якщо класифікувати, то цей вид поштовхів належить до невідчутних. Їхня інтенсивність лежить нижче межі, яку можуть відчути люди. Натомість їх можуть виявити та зареєструвати лише сейсмологи.

За даними сейсмологів, востаннє землетрус у Чернівецькій області фіксували порівняно нещодавно. Поштовхи були 18 листопада 2022 року, а їхня магнітуда складала 2,7 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, що близько 04:08 23 листопада землетрус сколихнув північний захід і центр Туреччини. Підземні поштовхи сягали 6 балів за шкалою Ріхтера. Внаслідок цього постраждало 35 людей. Серед них 32 – в Дюздже, 1 – у Стамбулі, 1 – у Болу та 1 у Зонгулдаці.