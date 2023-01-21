По расчетам центра специального контроля, землетрясение не несет угрозы населению. По классификации его относят к слабым, поэтому он ощущается лишь небольшой частью населения.

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Кто мог почувствовать землетрясение

Специалисты отмечают, что колебания от землетрясения могли ощутить люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Отмечают, что последние землетрясения на территории Черновицкой области были зарегистрированы 23 декабря года с магнитудами 3,0 и 2.2.

Обратите внимание! Если вы ощущали землетрясение, вам следует оставить сообщение по ссылке. Это поможет специалистам в исследовании параметров землетрясения.

Где произошло землетрясение: смотрите на карте

Землетрясения в Украине: последние новости

3 января на территории Закарпатской области в районе города Иршава произошло землетрясение. Толчки происходили на глубине 6 км. Их магнитуда составляла 3,8 балла по шкале Рихтера. Толчки почувствовали многие люди, находившиеся внутри домов.

28 декабря в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области произошло землетрясение после полудня. Эксперты оценивают его магнитуду в 2,4 балла по шкале Рихтера.

В отличие от Украины колебания земной поверхности в Соединенных Штатах Америки более ощутимы. Скажем, магнитуда недавнего землетрясения в Калифорнии составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Из-за колебаний без воды и света осталось немало людей.