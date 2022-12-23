По данным Главного центра специального контроля, магнитуда – 3,0. Информации о пострадавших, к счастью, нет.

Обратите вмание В Украине произошло землетрясение: насколько мощными были подземные толчки

23 декабря 2022 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение возле населенного пункта Новоднестровск, магнитудой 3,0,

– говорится в сообщении.

Украинцев предупредили, что колебания от землетрясения острее всего могут чувствовать люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещений, расположенных на верхних этажах.

На Гавайях проснулся один из самых больших вулканов

2022 войдет в историю также как время пробуждения одного из крупнейших вулканов мира. Мауна-Лоа "спал" почти четыре десятилетия. Перед извержением вулкана был зафиксирован ряд подземных толчков. Сразу после этого людей предупредили об угрозе пробуждения Мауна-Лоа.

Местных жителей предупредили, что вулканический пепел представляет для них смертельную угрозу. В частности, может:

загрязнить воду;

убить растительность

раздражить легкие.

Между тем опускавшаяся на несколько километров вулканическая лава представляла большую угрозу для инфраструктуры, чем для человеческих жизней. Жуткие кадры извержения Мауна-Лоа поразили сеть.