В результате этого разрушены дома и дороги. Также тысячи людей остались без воды и света.

К теме В Украине произошло землетрясение: насколько мощными были подземные толчки

В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение было сосредоточено в 350 километрах к северу от Сан-Франциско на побережье округа Гумбольдт. Он вызвал пожар в одном здании, разорвав газопровод водонагревателя, и привел к обрушению двух других построек.

Предварительно, по меньшей мере, 12 человек ранены, также известно о 2 погибших.

Около двух десятков домов настолько повреждены, что их сочли непригодными для проживания. Кстати, больше всего пострадал город Рио-Делл. В настоящее время 79 тысяч домов и предприятий по всему округу остались без света.

Последствия землетрясения в Калифорнии / фото Reuters

Мощные землетрясения в мире: последние новости