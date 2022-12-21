В результате этого разрушены дома и дороги. Также тысячи людей остались без воды и света.
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В Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение было сосредоточено в 350 километрах к северу от Сан-Франциско на побережье округа Гумбольдт. Он вызвал пожар в одном здании, разорвав газопровод водонагревателя, и привел к обрушению двух других построек.
Предварительно, по меньшей мере, 12 человек ранены, также известно о 2 погибших.
Около двух десятков домов настолько повреждены, что их сочли непригодными для проживания. Кстати, больше всего пострадал город Рио-Делл. В настоящее время 79 тысяч домов и предприятий по всему округу остались без света.
Последствия землетрясения в Калифорнии / фото Reuters
Мощные землетрясения в мире: последние новости
- Недалеко от столицы Турции произошло землетрясение. Магнитуда толчков составляла 6 по шкале Рихтера.
- На греческом острове Крит 21 ноября зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,5 балла по шкале Рихтера.
- Также в Черновицкой области 18 ноября произошло землетрясение. Его зафиксировали в полночь.
- А 9 ноября землетрясение магнитудой 5,7 всколыхнуло побережье итальянского пляжного курорта Фано.