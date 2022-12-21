Внаслідок цього зруйновано будинки та дороги. Також тисячі людей залишилися без води та світла.
До теми В Україні стався землетрус: наскільки потужними були підземні поштовхи
У Каліфорнії стався землетрус
Землетрус був зосереджений за 350 кілометрів на північ від Сан-Франциско на узбережжі округу Гумбольдт. Він викликав пожежу в одній будівлі, розірвавши газопровід водонагрівача, і призвів до обвалення двох інших будівель.
Попередньо, щонайменше 12 осіб поранено, також відомо про 2 загиблих.
Близько двох десятків будинків настільки пошкоджені, що їх визнали непридатними для проживання. До речі, найбільше постраждало місто Ріо-Делл. Наразі 79 тисяч будинків та підприємств по всьому округу залишилися без світла.
Наслідки після землетрусу у Каліфорнії / фото Reuters
Потужні землетруси у світі: останні новини
- Недалеко від столиці Туреччині трапився землетрус. Магнітуда поштовхів становила 6 по шкалі Ріхтера.
- На грецькому острові Крит 21 листопада зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,5 бала за шкалою Ріхтера.
- Також у Чернівецькій області 18 листопада стався землетрус. Його зафіксували опівночі.
- А 9 листопада землетрус магнітудою 5,7 сколихнув узбережжя італійського пляжного курорту Фано.