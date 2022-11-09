Як повідомляють фахівці Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині 10 кілометрів, приблизно за 28 кілометрів на північний схід від міста.

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За ним послідували два поштовхи магнітудою 3,1 і 3,4. Сталося це приблизно о 7 ранку за місцевим часом (о 8 за Києвом). Основні підземні поштовхи відчувався на півночі Італії та Римі, а також в інших країнах, зокрема:

Хорватії,

Словенії,

Боснії та Герцеговині,

Сан-Марино,

Ватикані.

Поштовхи відчули приблизно 16 мільйонів людей на відстані понад 300 кілометрів від епіцентру землетрусу,

– написали фахівці сейсмологічного центру у твітері.



Де відчули підземні поштовхи / Фото EMSC

EMSC попередив, що наступними годинами та днями можуть виникнути нові афтершоки. Наразі інформації про можливі жертви немає. Але, як повідомляється, у будівлях були помічені тріщини.

Де ще нещодавно були землетруси

Минулого тижня на території Румунії зафіксували землетрус. Поштовхи було чути в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.

20 вересня на заході Мексики стався потужний землетрус магнітудою 7,6. На жаль, внаслідок цього загинули щонайменше двоє осіб, пошкоджено будівлі та відключено електрику.

А 18 вересня негода сколихнула острів Тайвань. Там стався потужний землетрус магнітудою 6,8.

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