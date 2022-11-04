Як повідомили в Президії управління з питань стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), за землетрусом послідувало кілька підземних поштовхів. Їх відчували й у прилеглих до Ізміру районах.

До теми В Ірані стався сильний землетрус, є руйнування та загиблі

Наслідки землетрусу

Цей землетрус повалив мінарет мечеті, а також викликав паніку серед місцевих жителів. Відомо, що щонайменше троє людей отримали поранення, коли намагалися у паніці покинути свої будинки, стрибнувши з висоти. Один з них наразі – у критичному стані.

Зауважимо, що землетрус не завдав великої шкоди інфраструктурі міста. Так, мер Ізміра Тунч Сойєр заявив, що, окрім поваленого мінарету, не поступало повідомлень про серйозні руйнування.

Крім паніки, страху, тривоги, викликаних у наших жителів, ми не отримали жодних негативних повідомлень,

– заявив мер.

Зверніть увагу! Землетрус відбувся через кілька днів після того, як Ізмір вшанував пам'ять жертв іншого землетрусу магнітудою 6,6 2020 року. Тоді 30 жовтня він забрав життя 117 осіб.

Землетрус у Румунії напередодні

Зазначимо, що 3 листопада землетрус відбувся й у Румунії. Його магнітуда була дещо більшою та становила 5,4, а поштовхи відчули й в декількох областях України та у Молдові.

Повідомляється, що джерело землетрусу було розташоване за 125 кілометрів від кордону з Україною, а поштовхи відбулися на глибині 146 кілометрів.

За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, але не несе загрози для населення,

– повідомили у головному центрі спеціального контролю.

Останні землетруси у світі

Зазначимо, що лише за вересень у світі відбулося 2 землетруси. Так, потужні поштовхи магнітудою 7,6 бала пережили у Мексиці. Внаслідок цього була пошкоджена інфраструктура у західному штаті Мічоакан, а також загинули щонайменше двоє осіб.

Жахливий землетрус магнітудою відбувся й на Тайвані. Там стихія пошкодила вагони поїздів та обвалила будівлі. Також через неї обвалилася стеля шкільного спортзалу, де у той час перебували діти.

До теми – моторошні факти про великий чилійський землетрус: відео