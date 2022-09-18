Землетрус на Тайвані пошкодив чимало об'єктів інфраструктури, серед яких і школи, пише 24 канал. Моторошна стихія ледь не забрала життя багатьох дітей, які займалися у спортивному залі.

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Уламки вмить накрили декількох людей

Журналіст Сірадж Нурані опублікував у твітері відео, як землетрус застав дітей у спортзалі. Діти займалися на кортах для бадмінтону й на декілька секунд завмерли, мов очікували на небезпеку.

Аж раптом стеля будівлі почала обвалюватися на тих, хто перебував у спортзалі. На моторошних кадрах помітно, як уламки вмить накрили декількох людей, які першими намагалися втекти від удару.

Решті людей, яка розташовувалася якнайдалі від місця, де почалося обвалення стелі, начебто вдалося врятуватися. Наразі немає інформації ні про постраждалих, ні про загиблих внаслідок обвалу даху спортзалу.

На Тайвані обвалилася стеля шкільного спортзалу: відео

Журналіст написав у дописі, що біля узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 7,2. Зауважимо, що геологічна служба США зафіксувала землетрус магнітудою 7,2 на глибині 10 км

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