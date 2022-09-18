Землетрус магнітудою 6,8 стався у малонаселеній південно-східній частині Тайваню. Стихія пошкодила вагони поїздів, вони зійшли з рейок. Є попередження про цунамі.

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Через землетрус обвалились будівлі

Бюро погоди повідомило, що епіцентр землетрусу в окрузі Тайдун. У цьому ж районі стався поштовх магнітудою 6,4. Жертв не було.

Землетрус в Тайвані: дивіться відео

Геологічна служба США зафіксувала землетрус магнітудою 7,2 на глибині 10 кілометрів або 6,2 милі. Малоповерхова будівля, в якій був магазин, обвалилася, і рятувальники почали визволяти тих, хто всередині.

Адміністрація залізниць Тайваню повідомила, що 3 вагони зійшли з рейок на станції Dongli у східному Тайвані. Це сталось тому, що частина навісу платформи обвалилася, і приблизно 20 пасажирів, які перебували на борту, евакуювали.

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Попередження про хвилі цунамі

Центр попередження про цунамі США передав Тайваню дані після землетрусу. Зазначається, що небезпечні хвилі цунамі можливі в радіусі 300 кілометрів від епіцентру вздовж узбережжя Тайваню.

Метеорологічне агентство Японії попередило про хвилі цунамі в 1 метр для частини префектури Окінава після землетрусу. За даними метеорологічного бюро, землетрус відчувався на всьому Тайвані. У столиці Тайбеї ненадовго здригнулися будівлі.

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Наукові парки в південних містах Тайнань і Гаосюн, де розташовані великі заводи з виробництва напівпровідників, заявили, що це не вплинуло на роботу.

Тайвань розташований поблизу стику двох тектонічних плит, тому там трапляються землетруси.

Тайфун у Японії