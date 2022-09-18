Землетрус магнітудою 6,8 стався у малонаселеній південно-східній частині Тайваню. Стихія пошкодила вагони поїздів, вони зійшли з рейок. Є попередження про цунамі.
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Через землетрус обвалились будівлі
Бюро погоди повідомило, що епіцентр землетрусу в окрузі Тайдун. У цьому ж районі стався поштовх магнітудою 6,4. Жертв не було.
Землетрус в Тайвані: дивіться відео
Геологічна служба США зафіксувала землетрус магнітудою 7,2 на глибині 10 кілометрів або 6,2 милі. Малоповерхова будівля, в якій був магазин, обвалилася, і рятувальники почали визволяти тих, хто всередині.
Адміністрація залізниць Тайваню повідомила, що 3 вагони зійшли з рейок на станції Dongli у східному Тайвані. Це сталось тому, що частина навісу платформи обвалилася, і приблизно 20 пасажирів, які перебували на борту, евакуювали.
Що було в будівлях під час землетрусу: дивіться відео
Попередження про хвилі цунамі
Центр попередження про цунамі США передав Тайваню дані після землетрусу. Зазначається, що небезпечні хвилі цунамі можливі в радіусі 300 кілометрів від епіцентру вздовж узбережжя Тайваню.
Метеорологічне агентство Японії попередило про хвилі цунамі в 1 метр для частини префектури Окінава після землетрусу. За даними метеорологічного бюро, землетрус відчувався на всьому Тайвані. У столиці Тайбеї ненадовго здригнулися будівлі.
Негода наробила лиха: дивіться відео
Наукові парки в південних містах Тайнань і Гаосюн, де розташовані великі заводи з виробництва напівпровідників, заявили, що це не вплинуло на роботу.
Тайвань розташований поблизу стику двох тектонічних плит, тому там трапляються землетруси.
Тайфун у Японії
- Повідомляли, що на південному заході Японії вирує потужний тайфун. Через це влада хоче евакуювати близько 2 мільйона людей. Японське метеорологічне агентство назвало тайфун "великим і дуже сильним".
- Мешканцям 965 000 домогосподарств наказали евакуюватися з приморських міст Міядзакі, Кагосіма та Амакуса. П'ятий рівень тривоги, найвищий за шкалою попередження про стихійні лиха в Японії, оголосили для понад 14 тисяч людей у місті Нісіноомоте на острові Кюсю. Фахівці попереджають, що потрібно пильно стежити за підйомом рівня води і розливом річок.