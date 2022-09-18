Японське метеорологічне агентство назвало тайфун "великим і дуже сильним". Фахівці попередили, що сильні опади можуть бути на південно-західному острові Японії Кюсю.
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У префектурі Кагосіма існує ризик штормів, високих хвиль і штормових хвиль, яких раніше не було. Це може спричинити масштабну катастрофу,
– повідомило агентство.
Мешканцям 965 000 домогосподарств наказали евакуюватися з приморських міст Міядзакі, Кагосіма та Амакуса.
П'ятий рівень тривоги, найвищий за шкалою попередження про стихійні лиха в Японії, оголосили для понад 14 тисяч людей у місті Нісіноомоте на острові Кюсю. Фахівці попереджають, що потрібно пильно стежити за підйомом рівня води і розливом річок.
Що відомо про тайфун
Нанмадол – це 14-й тайфун в Японії за цей рік. Сильний вітер може спричинити обвалення будинків. Жителям варто виїхати до шторму, щоб уникнути ризику зсувів і повеней.
Вже скасували щонайменше 335 рейсів, які мали вилетіти або прибути в аеропорти Японії.
"Око тайфуну Нанмадол чітко видно на супутникових знімках. Тайфун стрімко розвивався з вечора п'ятниці", – кажуть фахівці.
Майже 60 тисяч домогосподарств на острові залишилися без електрики.
Тайфун вирував і на Далекому Сході
- Найпотужніший за останні кілька років тайфун "Хіннамнор" дістався до росії. Повідомляли про затоплені дороги та будинки в Приморському краї. У місті Находка підтопило підвал у пологовому будинку, а у Шкотівському районі змило пішохідний міст.
- Також на Сакський район, де нещодавно була "бавовна", обрушився страшний смерч. Потужний смерч заввишки у багатоповерхівку не налякав людей, які вийшли на вулицю знімати відео.