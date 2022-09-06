Небезпечний та потужний тайфун, що вже наробив лиха у Південній Кореї та Японії, тепер дістався Приморського краю. Російські ЗМІ повідомляють, що "Хіннамнор" затопив кілька населених пунктів.

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Стихійне лихо дісталося росії

У місті Находка підтопило підвал у пологовому будинку, а у Шкотівському районі змило пішохідний міст.

Наслідки тайфуну в Приморському краї: дивіться відео

Синоптики заздалегідь попереджали про наближення надпотужного тайфуну. "Хіннамнор" здатен завдати серйозних збитків тим регіонам, які потраплять на його шлях.

Прогнози не надто оптимістичні. Синоптики кажуть, що ввечері дощ у Приморську не послабшає. Рятувальники наголосили росіянам, щоб ті не ігнорували повідомлень про штормове попередження і діяли згідно з інструкціями місцевої влади.

Тайфун "Хіннамнор": що відомо

Зауважимо, що надпотужний тайфун, який господарює зараз в росії, утворився 28 серпня і вже став супертайфуном. Це зробило його найсильнішим тропічним циклоном 2022 року. Тайфун вже завдав значної шкоди іншим країнам.

В Японії він накоїв збитків на південних островах, а у Південній Кореї "Хіннамнор" розкидав машини і знищив близько 80 будівель. Негода позбавила електропостачання десятки тисяч людей, є постраждалі, зниклі безвісти та загиблі.

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