Опасный и мощный тайфун, уже наделавший бедствия в Южной Корее и Японии, теперь добрался до Приморского края. Российские СМИ сообщают, что "Хиннамнор" затопил несколько населённых пунктов.

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Стихийное бедствие досталось до россии

В городе Находка подтопило подвал в роддоме, а в Шкотовском районе смыло пешеходный мост.

Последствия тайфуна в Приморском крае: смотрите видео

Синоптики заранее предупреждали о приближении сверхмощного тайфуна. "Хиннамнор" способен нанести серьезный ущерб тем регионам, которые попадут на его путь.

Прогнозы не слишком оптимистичны. Синоптики говорят, что вечером дождь в Приморске не ослабеет. Спасатели подчеркнули россиянам, чтобы те не игнорировали сообщения о штормовом предупреждении и действовали согласно инструкциям местных властей.

Тайфун "Хиннамнор": что известно

Заметим, что сверхмощный хозяйничающий сейчас в россии тайфун образовался 28 августа и уже стал супертайфуном. Это сделало его сильнейшим тропическим циклоном 2022 года. Тайфун уже нанес значительный ущерб другим странам.

В Японии он нанес ущерб на южных островах, а в Южной Корее "Хиннамнор" разбрасывал машины и уничтожил около 80 зданий. Непогода лишила электроснабжения десятки тысяч человек, есть пострадавшие, пропавшие без вести и погибшие.

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