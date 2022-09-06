Об этом свидетельствуют данные Gismeteo, передает 24 канал. О том, какой будет погода в ближайшие недели, читайте далее.

Важно Когда в Украину придет бабье лето: что говорят синоптики

На Западе погода будет преимущественно прохладной с большим количеством осадков. Однако пасмурные дни иногда будут отступать и на смену будут приходить теплые и солнечные. Самые теплые дни будут 6 – 8 сентября, а после этого следует ждать затяжных дождей.

Ситуация несколько изменится 15 – 16 сентября, когда на смену +12...+14 градусам придут +19...+21 градус. Однако конец месяца будет прохладным. Температура воздуха опустится вплоть до +11 градусов.



Какой будет погода на Западе Украины в сентябре / Фото Gismeteo

Ощутимо теплее будет в восточных областях, где к середине месяца можно будет увидеть температуру воздуха, близкую к летней. Однако дожди будут напоминать, что на дворе осень. Ближе к концу месяца столбики термометров опустятся до +9...+11 градусов, но солнышко еще будет радовать нас.



Погода в сентябре на Востоке Украины / Фото Gismeteo

Однако самой теплой погоды стоит ждать в южных областях, где почти до последних дней сентября столбик термометра будет удерживаться на отметках выше +20 градусов. И хотя последняя неделя отметится +13...+15 градусами, все эти дни будут солнечными.



Какой будет погода в сентябре на Юге / Фото Gismeteo

Ситуация в северных регионах будет похожа на обстановку на Западе, но с меньшим количеством дождей. Максимально температура воздуха опустится до +9 градусов.



Прогноз погоды на сентябрь в северных регионах / Фото Gismeteo

Впрочем, синоптики ожидают, что на всей территории Украины в конце месяца стоит ждать существенного похолодания. Добавим, что в ночь на 6 сентября в восточных регионах впервые были ночные заморозки. В Луганской области температура воздуха опускалась аж до -1...-3 градусов.

Первое бабье лето – уже в Украине

Синоптик Наталья Диденко 1 сентября сообщила, что в Украину уже пришло первое бабье лето. Она пояснила, что в украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно 28 августа и длится до 11 сентября. Его называют молодым бабьим летом.

Второе потепление приходит уже во второй половине сентября и в начале октября. Третье – приходится на середину ноября. После него и начинаются первые настоящие холода.