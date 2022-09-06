Про це свідчать дані Gismeteo, передає 24 канал. Про те, якою буде погода найближчі тижні, читайте далі.

Важливо Коли в Україну прийде бабине літо: що кажуть синоптики

На Заході погода буде переважно прохолодною з великою кількістю опадів. Однак похмурі дні інколи відступатимуть і на зміну приходитимуть теплі та сонячні. Найтепліші дні будуть 6 – 8 вересня, а після цього слід чекати затяжних дощів.

Ситуація дещо зміниться 15 – 16 вересня, коли на зміну +12...+14 градусам прийдуть +19...+21 градус. Однак кінець місяця буде прохолодний. Температура повітря опуститься аж до +11 градусів.



Якою буде погода на Заході України у вересні / Фото Gismeteo

Відчутно тепліше буде у східних областях, де до середини місяця можна буде побачити температуру повітря близьку до літньої. Проте дощі нагадуватимуть, що на дворі осінь. Ближче до кінця місяця стовпчики термометра опустяться до +9...+11 градусів, але сонечко ще тішитиме нас.



Погода у вересні на Сході України / Фото Gismeteo

Проте найтеплішої погоди варто чекати у південних областях, де майже до останніх днів вересня стовпчик термометра утримуватиметься на відмітках вище +20 градусів. І хоча останній тиждень відзначиться +13...+15 градусами, всі ці дні будуть сонячними.



Якою буде погода у вересні на Півдні / Фото Gismeteo

Ситуація у північних регіонах буде подібною до обстановки на Заході, але з меншою кількістю дощів. Максимально температура повітря опуститься до +9 градусів.



Прогноз погоди на вересень у північних регіонах / Фото Gismeteo

Втім, синоптики очікують, що на всій території України наприкінці місяця варто чекати на суттєве похолодання. Додамо, що у ніч проти 6 вересня у східних регіонах вперше були нічні заморозки. На Луганщині температура повітря опускалася аж -1...-3 градусів.

Перше бабине літо – вже в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко 1 вересня повідомила, що в Україну вже прийшло перше бабине літо. Вона пояснила, що в українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно 28 серпня і триває до 11 вересня. Його називають молодим бабиним літом.

Друге потепління приходить вже у другій половині вересня та на початку жовтня. Третє – припадає на середину листопада. Після нього й розпочинаються перші справжні холоди.