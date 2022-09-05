Наразі в Україну сунуть заморозки. Коли ж буде потепління і що на цю тему кажуть синоптики – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Синоптики розповіли, коли прийде бабине літо

Народний синоптик Стас Щедрін розповів, що найближчими днями у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях місцями можливі нічні заморозки. Загалом Україну накриє похолодання та дощі, температура повітря опуститься до +14 градусів, а вночі – +6 градусів. Однак холодний період буде недовгим, бо вже у жовтні в Україну завітає бабине літо.

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла "РБК-Україна", що зазвичай бабине літо спостерігають у жовтні – листопаді. Спрогнозувати, коли конкретно прийде потепління, за словами синоптикині, наразі неможливо.

Про бабине літо можна говорити, якщо антициклон стоятиме упродовж приблизно 5 днів, а температура підніметься до +15...+20 градусів,

– пояснила Голеня.

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Перше бабине літо – вже в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко 1 вересня повідомила, що в Україну вже прийшло перше бабине літо. Вона пояснила, що в українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно 28 серпня і триває до 11 вересня. Його називають молодим бабиним літом.

Друге потепління приходить вже у другій половині вересня та на початку жовтня. Третє бабине літо припадає на середину листопада. Після нього й розпочинаються перші справжні холоди.