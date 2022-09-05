Сейчас в Украину идут заморозки. Когда же будет потепление и что на эту тему говорят синоптики – читайте в материале 24 канала.

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Синоптики рассказали, когда придет бабье лето

Народный синоптик Стас Щедрин рассказал, что в ближайшие дни в Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами возможны ночные заморозки. В целом Украину накроет похолодание и дожди, температура воздуха опустится до +14 градусов, а ночью – до +6 градусов. Однако холодный период будет недолгим, потому что уже в октябре в Украину приедет бабье лето.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала "РБК-Украина", что обычно бабье лето наблюдают в октябре – ноябре. Спрогнозировать, когда конкретно придет потепление, по словам синоптика, пока невозможно.

О бабьем лете можно говорить, если антициклон будет стоять в течение примерно 5 дней, а температура поднимется до +15...+20 градусов,

– пояснила Голеня.

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Первое бабье лето – уже в Украине

Синоптик Наталья Диденко 1 сентября сообщила, что в Украину уже пришло первое бабье лето. Она пояснила, что в украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно 28 августа и длится до 11 сентября. Его называют молодым бабьим летом.

Второе потепление приходит уже во второй половине сентября и в начале октября. Третье бабье лето приходится на середину ноября. После него и начинаются первые настоящие холода.