Зимова погода завітає у листопаді в західні області. На Півдні України снігу восени ще не буде.

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У яких містах сніжитиме у листопаді

Найшвидше сніг випаде у Львові. Кришталеві сніжинки там прогнозують вже 12 листопада. У цей день температура повітря не опуститься нижче нуля, то ж сніг не затримається на поверхні. Вдруге засніжить вже 22 листопада. Тоді снігу буде трохи більше, а стовпчики термометрів показуватимуть -3 градуси, то ж, можливо, землю трохи припорошить. Третій сніжний день у місті буде вже в останній день осені.

В інших західних областях історія зі снігом буде дещо іншою. Наприклад, Тернопіль припорошить наприкінці листопада. В Івано-Франківську засніжить ще восени, а в грудні сніжних днів стане ще більше. Однак температура повітря вдень буде плюсовою, то ж схоже, що сніг одразу танутиме.

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На Волині сніг синоптики обіцяють 10, 13, 16 та 30 листопада.

У Києві снігу восени не буде, а от у Вінниці його прогнозують на останній тиждень листопада.

На Сході, як і на Півдні, зима не поспішатиме. То ж у листопаді снігу там ще не буде.

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