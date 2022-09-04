Зимняя погода посетит в ноябре западные области. На юге Украины снега осенью еще не будет.

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В каких городах будет снежить в ноябре

Сначала снег выпадет во Львове. Хрустальные снежинки там прогнозируют уже 12 ноября. В этот день температура воздуха не опустится ниже нуля, поэтому снег не задержится на грунте. Второй раз снег пойдет уже 22 ноября. Тогда его будет чуть больше, а столбики термометров будут показывать -3 градуса, так что, возможно, землю немного припорошит. Третий снежный день будет уже в последний день осени.

В других западных областях история со снегом будет несколько иной. К примеру, Тернополь припорошит в конце ноября. В Ивано-Франковске заснежит еще осенью, а в декабре снежных дней станет еще больше. Однако температура воздуха днем будет плюсовой, так что, похоже, снег сразу растает.

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На Волыни снег синоптики обещают 10, 13, 16 и 30 ноября.

В Киеве снега осенью не будет, а вот в Виннице его прогнозируют на последнюю неделю ноября.

На Восток, как и на Юг, зима не спешит. Так что в ноябре снега там еще не будет.

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