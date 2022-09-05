Заморозки будуть у всіх областях, окрім Закарпаття та Півдня. Через це оголосили перший та другий рівень небезпечності, повідомляє ДСНС.
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Перші заморозки будуть 6 – 8 вересня
Вночі 6 – 8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, I рівень небезпечності, жовтий,
– мовиться в повідомленні.
У північно-східних та східних областях в повітрі буде від 0 до 3 градусів. ДСНС повідомляє про II рівень небезпечності.
У Київській області на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 5 градусів і I рівень небезпечності.
Коли в Україні випаде перший сніг
У західних областях перший сніг прогнозують вже восени. За даними синоптиків, найшвидше він випаде у Львові – 12 листопада, але протримається на поверхні недовго. Вдруге засніжить у Львові 22 листопада. Тоді снігу вже буде більше.
На Волині сніг синоптики обіцяють 10, 13, 16 та 30 листопада. Далі – у Тернополі та Івано-Франківську.
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