Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 5 вересня впродовж дня температура повітря буде стриманою. Натомість вночі, звичайно, буде холодніше.

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Вона уточнила, що на Сході та Півночі буде прохолодніше – від +15 до +19 градусів, а тепліше на Заході та Півдні. Там стовпчики термометрів коливатимуться від +17 до +24 градусів. Натомість у центральній частині країни буде помірно тепло – +16...+20 градусів.

Ніч, звичайно, вже холодна, передбачається +7...+12 градусів, у північних областях та на північному сході +4...+9 градусів,
– написала Діденко.

Погода у Києві 5 вересня

За словами Наталки Діденко, в понеділок у Києві очікують сонячну красиву погоду з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7...+11 градусів.

Погода в регіонах: дані Укргідрометцентру

  • Ужгород – +20..+22
  • Львів – +18...+20
  • Івано-Франківськ – +17...+19
  • Тернопіль – +17...+19
  • Чернівці – +18...+20
  • Хмельницький – +17...+19
  • Луцьк – +17...+19
  • Рівне – +17...+19
  • Житомир – +18...+20
  • Вінниця – +18...+20
  • Одеса – +20...+22
  • Миколаїв – +20...+22
  • Херсон – +19...+21
  • Сімферополь – +20...+22
  • Кропивницький – +18...+20
  • Черкаси – +18...+20
  • Чернігів – +16...+18
  • Суми – +15...+17
  • Полтава – +17...+19
  • Дніпро – +17...+19
  • Запоріжжя – +19...+21
  • Донецьк – +16...+18
  • Луганськ – +16...+18
  • Харків – +17...+19
  • Київ – +17...+19


Прогноз погоди в Україні 5 вересня / Укргідрометцентр

Яку погоди принесе новий тиждень

Наталка Діденко розповіла, що більшу частину тижня в Україні буде суха та сонячна погода.Натомість серйозні дощі прибудуть в Україну в суботу-неділю.