Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 5 вересня впродовж дня температура повітря буде стриманою. Натомість вночі, звичайно, буде холодніше.

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Вона уточнила, що на Сході та Півночі буде прохолодніше – від +15 до +19 градусів, а тепліше на Заході та Півдні. Там стовпчики термометрів коливатимуться від +17 до +24 градусів. Натомість у центральній частині країни буде помірно тепло – +16...+20 градусів.

Ніч, звичайно, вже холодна, передбачається +7...+12 градусів, у північних областях та на північному сході +4...+9 градусів,

– написала Діденко.

Погода у Києві 5 вересня

За словами Наталки Діденко, в понеділок у Києві очікують сонячну красиву погоду з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7...+11 градусів.

Погода в регіонах: дані Укргідрометцентру

Ужгород – +20..+22

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +18...+20

Вінниця – +18...+20

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +16...+18

Суми – +15...+17

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +17...+19

Київ – +17...+19



Прогноз погоди в Україні 5 вересня / Укргідрометцентр

Зверніть увагу: попри осінню погоду, 4 – 7 вересня у північних, центральних, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яку погоди принесе новий тиждень

Наталка Діденко розповіла, що більшу частину тижня в Україні буде суха та сонячна погода.Натомість серйозні дощі прибудуть в Україну в суботу-неділю.