Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 5 вересня впродовж дня температура повітря буде стриманою. Натомість вночі, звичайно, буде холодніше.
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Вона уточнила, що на Сході та Півночі буде прохолодніше – від +15 до +19 градусів, а тепліше на Заході та Півдні. Там стовпчики термометрів коливатимуться від +17 до +24 градусів. Натомість у центральній частині країни буде помірно тепло – +16...+20 градусів.
Ніч, звичайно, вже холодна, передбачається +7...+12 градусів, у північних областях та на північному сході +4...+9 градусів,
– написала Діденко.
Погода у Києві 5 вересня
За словами Наталки Діденко, в понеділок у Києві очікують сонячну красиву погоду з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7...+11 градусів.
Погода в регіонах: дані Укргідрометцентру
- Ужгород – +20..+22
- Львів – +18...+20
- Івано-Франківськ – +17...+19
- Тернопіль – +17...+19
- Чернівці – +18...+20
- Хмельницький – +17...+19
- Луцьк – +17...+19
- Рівне – +17...+19
- Житомир – +18...+20
- Вінниця – +18...+20
- Одеса – +20...+22
- Миколаїв – +20...+22
- Херсон – +19...+21
- Сімферополь – +20...+22
- Кропивницький – +18...+20
- Черкаси – +18...+20
- Чернігів – +16...+18
- Суми – +15...+17
- Полтава – +17...+19
- Дніпро – +17...+19
- Запоріжжя – +19...+21
- Донецьк – +16...+18
- Луганськ – +16...+18
- Харків – +17...+19
- Київ – +17...+19
Прогноз погоди в Україні 5 вересня / Укргідрометцентр
Яку погоди принесе новий тиждень
Наталка Діденко розповіла, що більшу частину тижня в Україні буде суха та сонячна погода.Натомість серйозні дощі прибудуть в Україну в суботу-неділю.