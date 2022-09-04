Синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 сентября в течение дня температура воздуха будет сдержанной. Ночью, конечно, будет холоднее.

К теме Зима не заставит себя ждать: когда в Украине выпадет первый снег

Она уточнила, что на Востоке и Севере будет прохладнее от +15 до +19 градусов, а теплее на Западе и Юге. Там столбики термометров будут колебаться от +17 до +24 градусов. В центральной части страны будет умеренно тепло – +16...+20 градусов.

Ночь, конечно, уже холодная, предполагается +7...+12 градусов, в северных областях и на северо-востоке +4...+9 градусов,

– написала Диденко.

Погода в Киеве 5 сентября

По словам Наталки Диденко, в понедельник в Киеве ожидается солнечная красивая погода с максимальной температурой воздуха около +18 градусов. Ночью, вечером, утром столбики термометров будут опускаться до +7...+11 градусов.

Погода в регионах: данные Укргидрометцентра

Ужгород – +20..+22

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +18...+20

Винница – +18...+20

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +17...+19

Киев – +17...+19



Прогноз погоды в Украине 5 сентября / Укргидрометцентр

Обратите внимание: несмотря на осеннюю погоду, 4-7 сентября в северных, центральных, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какую погоду принесет новая неделя

Наталья Диденко рассказала, что большую часть недели в Украине будет сухая и солнечная погода. В то же время, серьезные дожди прибудут в Украину в субботу-воскресенье.