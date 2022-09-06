Раніше синоптики вже попереджали про нічні заморозки з 6 по 8 вересня у східних регіонах.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 6 вересня дощів в Україні не очікується. Температура повітря в денні години складатиме +15...+19 градусів, на Півночі місцями температура повітря становитиме +12...+15 градусів, у південній частині та на Закарпатті – до +20...+22 градусів.

А ось найближчої ночі буде холодно, +3...+8 градусів, на Півдні та на Закарпатті +6...+12 градусів. І вже з'являються заморозки, вночі у більшості областей місцями очікують 0...-3 градуси, окрім Півдня.

У Києві вночі на околицях також є ймовірність заморозків, вдень у вівторок очікується +16 градусів. Дощу не буде. Вітер у столиці північний, північно-західний, невеликий.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Вранці небо на Заході буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Однак опадів не буде. Температура повітря складе +17...+19 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +15...+17 градусів. Небо також буде вкрите хмарами, але дощів не буде. Натомість на Луганщині будуть перші нічні заморозки – -1...-3 градуси.

На Півночі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. Повітря прогріється до +15...+17 градусів. Безхмарним небо буде лише вранці – день та вечір на Півдні очікуються похмурими, +17...+19 градусів.

Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Стовпчики термометрів покажуть +15...+17 градусів.

Погода в містах України

Ужгород – +20..+22

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +19..+21

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +14...+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +15...+17



Прогноз погоди на 6 вересня / Фото Укргідрометцентру