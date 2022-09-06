Раніше синоптики вже попереджали про нічні заморозки з 6 по 8 вересня у східних регіонах.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 6 вересня дощів в Україні не очікується. Температура повітря в денні години складатиме +15...+19 градусів, на Півночі місцями температура повітря становитиме +12...+15 градусів, у південній частині та на Закарпатті – до +20...+22 градусів.
А ось найближчої ночі буде холодно, +3...+8 градусів, на Півдні та на Закарпатті +6...+12 градусів. І вже з'являються заморозки, вночі у більшості областей місцями очікують 0...-3 градуси, окрім Півдня.
У Києві вночі на околицях також є ймовірність заморозків, вдень у вівторок очікується +16 градусів. Дощу не буде. Вітер у столиці північний, північно-західний, невеликий.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Вранці небо на Заході буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Однак опадів не буде. Температура повітря складе +17...+19 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +15...+17 градусів. Небо також буде вкрите хмарами, але дощів не буде. Натомість на Луганщині будуть перші нічні заморозки – -1...-3 градуси.
На Півночі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. Повітря прогріється до +15...+17 градусів. Безхмарним небо буде лише вранці – день та вечір на Півдні очікуються похмурими, +17...+19 градусів.
Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Стовпчики термометрів покажуть +15...+17 градусів.
Погода в містах України
Ужгород – +20..+22
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +19..+21
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +15...+17
Суми – +14...+16
Полтава – +14...+16
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +15...+17