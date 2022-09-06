Ранее синоптики уже предупреждали о ночных заморозках с 6 по 8 сентября в восточных регионах.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 6 сентября дождей в Украине не ожидается. Температура воздуха в дневные часы составит +15...+19 градусов, на Севере местами температура воздуха будет +12...+15 градусов, в южной части и Закарпатье – до +20...+22 градусов.
А вот в ближайшую ночь будет холодно, +3...+8 градусов, на Юге и в Закарпатье +6...+12 градусов. И уже появляются заморозки, ночью в большинстве областей местами ожидают 0...-3 градуса, кроме Юга.
В Киеве ночью в окрестностях также есть вероятность заморозков, днем во вторник ожидается +16 градусов. Дождя не будет. Ветер в столице северный, северо-западный, не большой.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Утром небо на Западе будет ясным, а днем покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Однако осадков не будет. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +15…+17 градусов. Небо также будет покрыто облаками, но дождей не будет. На Луганщине будут первые ночные заморозки – -1...-3 градуса.
На севере облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков. Воздух прогреется до +15...+17 градусов. Безоблачным небо будет лишь утром – день и вечер на Юге ожидаются пасмурными, +17…+19 градусов.
Первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака. Столбики термометров покажут +15...+17 градусов.
Погода в городах Украины
Ужгород – +20...+22
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +19..+21
Николаев – +19...+21
Херсон – +17...+19
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +14...+16
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +15...+17