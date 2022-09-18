Японское метеорологическое агентство назвало тайфун "большим и очень сильным". Специалисты предупредили, что сильные осадки могут быть на юго-западном острове Японии Кюсю.

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В префектуре Кагосима существует риск штормов, высоких волн и штормовых волн, которых раньше не было. Это может повлечь за собой масштабную катастрофу,

– сообщило агентство.

Жителям 965 тысяч домохозяйств приказали эвакуироваться из приморских городов Миядзаки, Кагосима и Амакуса.

Пятый уровень тревоги, самый высокий по шкале предупреждения о стихийных бедствиях в Японии, объявили более 14 тысяч человек в городе Нисиноомоте на острове Кюсю. Специалисты предупреждают, что нужно внимательно следить за подъемом уровня воды и разливом рек.

Что известно о тайфуне

Нанмадол – это 14 тайфун в Японии за этот год. Сильный ветер может повлечь за собой обрушение домов. Жителям следует уехать в шторм, чтобы избежать риска оползней и наводнений.

Уже отменили не менее 335 рейсов, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорты Японии.

"Глаз тайфуна Нанмадол отчетливо виден на спутниковых снимках. Тайфун стремительно развивался с вечера пятницы", – говорят специалисты.

Около 60 тысяч домохозяйств на острове остались без электричества.

Тайфун бушевал и на Дальнем Востоке