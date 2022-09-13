Національний центр метеорології оприлюднив кадри негоди у Дубаї. Град випав у районі Аль-Фая приблизно о 16:00.
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Дубай накрило сильним градом
На опублікованому відео можна побачити, як місто атакували потужна злива та град. Через негоду машинам довелось зменшити швидкість руху.
У Дубай прийшла негода: дивіться відео
До речі, невеликий дощ також пройшов в Аль-Айні та над дорогою Дубай-Аль-Айн.
Негода прийшла у країну попри спеку. Так, у деяких областях максимальна температура сягала 45 градусів тепла. Найвища температура 46,2 градуса тепла була зафіксована у Свейхані.
Стихійні лиха у світі
- 15 серпня в Дубаї піднялася масштабна піщана буря, яка зносила все на своєму шляху. У місті оголосили про червоний рівень небезпеки, а автомобілістів закликали бути уважними на дорогах.
- На заході Куби 7 серпня блискавка спричинила масштабну пожежу в одному із резервуарів нафтосховища. Загинула одна людина та ще 120 постраждали. Понад 1300 осіб евакуювали з небезпечної зони.
- У іспанському місті Ла-Бісбаль-Д'емпорда у Каталонії пронісся величезний град. Градини діаметром до 10 сантиметрів поранили 2-річну дівчинку і вона померла від травм
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