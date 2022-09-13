Национальный центр метеорологии обнародовал кадры непогоды в Дубае. Град выпал в районе Аль-Фая примерно в 16:00.

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Дубай накрыло сильным градом

На опубликованном видео можно увидеть, как город атаковали мощный ливень и град. Из-за непогоды машинам пришлось сбавить скорость движения.

В Дубай пришла непогода: смотрите видео

Небольшой дождь также прошел в Аль-Айне и над дорогой Дубай-Аль-Айн.

Непогода пришла в страну, несмотря на жару. Так, в некоторых областях максимальная температура достигала 45 градусов тепла. Самая высокая температура 46,2 градуса тепла была зафиксирована в Свейхане.

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