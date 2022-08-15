Из-за непогоды есть проблемы с авиарейсами в городе Дубае. Жители страны призывают быть бдительными и не находиться во время непогоды на улице.

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Плохая видимость на дорогах

Национальный центр метеорологии ОАЭ объявил красный уровень опасности в Дубае. Также там возможны умеренные осадки. Обильные осадки следует ожидать в восточной и северной частях страны. Водителей призывали быть осторожными, поскольку на дорогах плохая видимость.

Песчаная буря в Дубае: смотрите видео

Ненастье в Южной Корее

В Южной Корее из-за самого мощного за последние 80 лет ливня погибли семь человек, а 6 пропали без вести.

Вечером 8 августа количество осадков достигало более 100 миллиметров в час. Однако в сеульском районе Донджак выпало 141,5 миллиметра осадков. Это самый большой ливень с 1942 года.

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