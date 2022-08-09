Ливень уже назвали самым мощным за последние 80 лет среди тех, которые обрушивались на регион.

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Количество осадков бьет рекорды

Часть Сеула, западного портового города Инчхон и провинции Кёнги, окружающая столицу Южной Кореи, накрыла сильный ливень. Вечером 8 августа количество осадков достигало более 100 миллиметров в час. В то же время в сеульском районе Донджак в один момент выпало 141,5 миллиметра осадков. Это самый большой ливень по количеству осадков с 1942 года.

Жуткие последствия непогоды в Южной Корее / Фото Yonhap

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Что известно о разрушениях и жертвах

В результате непогоды по меньшей мере 7 человек погибли, еще 6 – пропали без вести. Еще 9 человек получили ранения в провинции Кёнги, а 163 человека из 107 домохозяйств в столичном районе остались без крова и нашли приют в школах и других общественных заведениях. В общем, ливень затопил:

дома,

транспортные средства,

здания и станции метро.

Сильный ливень вызвал наводнения и отключение электроэнергии в некоторых регионах. Жители низменных районов были эвакуированы в целях безопасности, а некоторые участки линий метро вынуждены были остановиться.

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