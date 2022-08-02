Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов. Он подчеркнул, что проехать на Запорожье по объездной дороге возле Каменского физически невозможно.

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"Поэтому на ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет — дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта", — добавил он.

Непогода в Энергодаре: смотрите видео

Какая ситуация в Энергодаре

Во временно оккупированном россией Энергодаре ситуация остается крайне напряженной. русские оккупанты совершают систематические обстрелы с территории города.

Оккупанты ведут огонь по Днепропетровщине даже с территории Запорожской АЭС. Кроме того, техника россиян также размещена в ближайших к Энергодару населенных пунктах.

Гуманитарная ситуация в Энергодаре более контролируема по сравнению с другими оккупированными территориями. Несколько раз в неделю туда удавалось доставить медикаменты и гуманитарные грузы для наиболее уязвимых слоев населения. Однако существует риск того, что поставки в город могут быть заблокированы.

Какая будет погода в Украине в первую неделю августа

Погода в Украине в первую неделю августа в основном будет жаркой. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов. До такой отметки воздух прогреется в Херсоне.

На Западе неделя начнется с дождей. Первый день третьего месяца лета в западных областях будет холодным. Температура воздуха во Львове опустится до +15 градусов и будет сопровождаться дождем. Уже со вторника воздух начнет прогреваться, а дожди остановятся.

неделя начнется с дождей. Первый день третьего месяца лета в западных областях будет холодным. Температура воздуха во Львове опустится до +15 градусов и будет сопровождаться дождем. Уже со вторника воздух начнет прогреваться, а дожди остановятся. В восточных областях в течение недели температура воздуха не опустится ниже +29 градусов. Столбики термометров несколько раз пересекут отметку в +34 градуса. В то же время, во вторник и среду синоптики прогнозируют грозы, а в другие дни - местами небольшие дожди.

в течение недели температура воздуха не опустится ниже +29 градусов. Столбики термометров несколько раз пересекут отметку в +34 градуса. В то же время, во вторник и среду синоптики прогнозируют грозы, а в другие дни - местами небольшие дожди. В южных областях вся неделя будет солнечной и практически безоблачной. В Херсоне небольшой дождь может пойти в середине недели, а в Одессе – в понедельник. Однако воздух будет жарким. С середины недели температура воздуха в городе будет прогреваться и уже в воскресенье составит +36 градусов.

вся неделя будет солнечной и практически безоблачной. В Херсоне небольшой дождь может пойти в середине недели, а в Одессе – в понедельник. Однако воздух будет жарким. С середины недели температура воздуха в городе будет прогреваться и уже в воскресенье составит +36 градусов. Еще больше дождей будет на Севере Украины. Так, в Чернигове сухую погоду прогнозируют только в субботу. Столбики термометров будут колебаться на уровне +23...+28 градусов.

В Киеве неделя начнется с жары, которая уже во вторник спадет. Температура воздуха в столице будет очень контрастной – от +22 до +30 градусов. В начале недели и в воскресенье возможны грозы.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе: смотрите видео