Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. Взрыв в Энергодаре произошел вблизи гостиницы, куда заселились русские оккупанты.
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По информации мэра Энергодара Дмитрия Орлова, в общей сложности были уничтожены 3 единицы военной техники россии.
Подробности ночного взрыва
По словам журналиста, российская пропаганда распространила сообщение, что ВСУ нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом.
На видео все могут увидеть, как детонировал тот "гуманитарный груз". Мы же знаем, как недалеки наши "гости" с Севера. Они поставили грузовик с боеприпасами прямо под отелем, в котором живут,
– рассказал он.
Как отметил журналист, в результате взрыва была очень мощная детонация.
Последствия взрыва в Энергодаре / Фото из телеграм-канала Дмитрия Орлова
"Судя по характеру взрывов, к своему счастью, россияне там не держали артиллерийские снаряды или боеприпасы для "Града". Но видно, что там были не только патроны, но и заряды для гранатометов и гранаты", – сказал он.
Корреспондент добавил, что после инцидента 6 раненых кафиров обратились за медицинской помощью.
Что стало причиной взрыва
Кроме грузовика с боекомплектом, сгорели еще 2 автомобиля россиян. Также получил повреждение 1 микроавтобус.
Журналист предположил, что вряд ли причиной взрыва стал удар артиллерии.
Вероятно, либо была подложена взрывчатка, либо беспилотник,
– отметил он.
Работа украинской артиллерии
Взрыв в Энергодаре стал не единственной проблемой захватчиков. Как сообщил журналист из Запорожья, украинские артиллеристы также уничтожили российский склад с боеприпасами в Каменце-Днепровской Запорожской области.
Кроме того, наша артиллерия попала в железнодорожную станцию Камыш-Заря. Это узловая станция между Запорожьем и Донбасом. Там поврежден путь, и определенное время не смогут курсировать поезда,
– рассказал он.
Также 29 июля раздавались взрывы недалеко от поселка городского типа Черниговка, где находилась база оккупантов.
"Люди слышали что-то похожее на ракетный удар, на небе было видно яркое зарево. Местные рассказывают, что после этого россияне начали массово бежать из Черниговки, в том числе фсбшники", – отметил журналист.
Обратите внимание – новые детали взрыва в Энергодаре: смотрите видео
"Хлопок" у россиян: последние новости
- Украинские военные показывают точность и мастерство в атаках на враждебные цели россиян. Как рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, в Бериславском районе на Херсонщине уничтожены 2 логистических пункта оккупантов.
- 30 июля прогремели взрывы в оккупированном Алчевске на Луганщине.
- Также ВСУ возле Новой Каховки уничтожили склад с боеприпасами россиян. Оккупанты уверяли, что это горит селитра.