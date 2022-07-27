Так, в Новой Каховке в последние недели увеличилось количество взрывов. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что на этот раз склад врага уничтожили в Чернянке, что неподалеку.

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Оккупанты уверяют, что горит селитра.

Какая ситуация в Херсонской области

Украинские военные продвигаются в Херсонской области. Ранее в ОК "Юг" отмечали – контрнаступление ВСУ есть, но оно происходит в тишине.

Кроме того, ВСУ ударили по Антоновскому мосту. Еще вечером 26 июля местные жители начали выкладывать в соцсети многочисленные видео, а на следующий день появилось долгожданное подтверждение ювелирного попадания.

Ранее оккупантам намекали, чтобы они добровольно покинули Херсон, пока есть такая возможность.

Мост был очень важен для оккупантов. Без него у них не будет, как отступать.

Тем временем партизаны продолжают уничтожать коллаборантов. Наши разведчики сообщили об их успешной работе в Херсоне – взорвали экипаж автомобиля так называемой "полиции" российских оккупантов. Это произошло на перекрестке улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина.

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