По предварительной информации, украинские Вооруженные Силы атаковали один из объектов оккупантов во временно оккупированной Горловке. В сети уже начали публиковать эффектные видео пожаров.

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Центр стратегических коммуникаций в соцсети пишет, что пришло время концертов и файер-шоу от "Дядюшки ленд-лиза". Вечером 27 июля начало гореть на машиностроительном заводе, где оккупанты обустроили базу для ремонта своего металлолома.



"Теперь там долго никто и ничего ремонтировать не будет. Весь новый ремонтный комплект, вместе со смазочными маслами сейчас ярко горит… Покупаем попкорн, устраиваемся удобнее, потому что дальше будет еще интереснее", – говорится в сообщении.

В то же время пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал в телеграме стихотворение, говорит, что пожар в оккупированной Горловке даже вдохновил на творчество.

В Горловке БК пылает, орка в ад забирает! Прочь, зажаренный москаль, на россии опять печаль!,

– написал он.



В сети активно публикуют видео с места пожара. Кадры подтверждают, что горит машиностроительный завод, оккупированный россиянами.

К слову, в Горловке, которую российские военные оккупировали еще в 2014 году, размещены вражеские склады и казармы. Ранее местные сообщали о взрывах и пожарах 13 июля, там пылали склады оккупантов. Уже 23 июля там снова звучали взрывы – уничтожили российский боекомплект.

Также сообщалось, что городская больница №2 в Горловке находится в критическом состоянии. Она переполнена оккупантами. Туда сносят их тела и в медучреждении трупный запах. Также полностью забит телами морг.

Важно! Склады и военные объекты на оккупированных территориях начали "гореть" чаще, когда в Украину поступили американские системы HIMARS. В частности, с помощью этих боевых машин ВСУ уничтожили 50 складов боеприпасов россиян за несколько недель. Эксперты считают, что это оказывает существенное влияние на ситуацию на фронте, потому что даже уменьшилось количество вражеских обстрелов.