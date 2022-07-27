По предварительной информации, украинские Вооруженные Силы атаковали один из объектов оккупантов во временно оккупированной Горловке. В сети уже начали публиковать эффектные видео пожаров.
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Центр стратегических коммуникаций в соцсети пишет, что пришло время концертов и файер-шоу от "Дядюшки ленд-лиза". Вечером 27 июля начало гореть на машиностроительном заводе, где оккупанты обустроили базу для ремонта своего металлолома.
"Теперь там долго никто и ничего ремонтировать не будет. Весь новый ремонтный комплект, вместе со смазочными маслами сейчас ярко горит… Покупаем попкорн, устраиваемся удобнее, потому что дальше будет еще интереснее", – говорится в сообщении.
В то же время пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал в телеграме стихотворение, говорит, что пожар в оккупированной Горловке даже вдохновил на творчество.
В Горловке БК пылает, орка в ад забирает! Прочь, зажаренный москаль, на россии опять печаль!,
– написал он.
В сети активно публикуют видео с места пожара. Кадры подтверждают, что горит машиностроительный завод, оккупированный россиянами.
К слову, в Горловке, которую российские военные оккупировали еще в 2014 году, размещены вражеские склады и казармы. Ранее местные сообщали о взрывах и пожарах 13 июля, там пылали склады оккупантов. Уже 23 июля там снова звучали взрывы – уничтожили российский боекомплект.
Также сообщалось, что городская больница №2 в Горловке находится в критическом состоянии. Она переполнена оккупантами. Туда сносят их тела и в медучреждении трупный запах. Также полностью забит телами морг.