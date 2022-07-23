Пока нет официальной информации, о взрывах в оккупированной Горловке. Жители города отмечают, что есть пожары.

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Журналист и политический обозреватель Денис Казанский также сообщил о взрывах . По его словам, россиян продолжают "демилитаризовать".

Пока российские военные преступники бьют по портам, супермаркетам и гражданской инфраструктуре, ВСУ продолжает ювелирно поражать военные склады противника,

– заявил Казанский.

Взрывы и пожары в Горловке: смотрите видео

Что происходит в Горловке / Фото телеграмм-сообщества