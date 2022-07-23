Пока нет официальной информации, о взрывах в оккупированной Горловке. Жители города отмечают, что есть пожары.
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Журналист и политический обозреватель Денис Казанский также сообщил о взрывах. По его словам, россиян продолжают "демилитаризовать".
Пока российские военные преступники бьют по портам, супермаркетам и гражданской инфраструктуре, ВСУ продолжает ювелирно поражать военные склады противника,
– заявил Казанский.
Взрывы и пожары в Горловке: смотрите видео
Что происходит в Горловке / Фото телеграмм-сообщества
Момент взрыва в Горловке: смотрите видео