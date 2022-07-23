Наразі немає офіційної інформації, про вибухи в окупованій Горлівці. Мешканці міста зазначають, що є пожежі.

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Журналіст та політичний оглядач Денис Казанський також повідомив про вибухи. За його словами, росіян продовжують "демілітаризувати".

Поки російські військові злочинці б'ють по портах, супермаркетах та цивільній інфраструктурі, ЗСУ продовжує ювелірно вражати військові склади противника,

– заявив Казанський.

Вибухи та пожежі в Горлівці: дивіться відео

Що відбувається у Горлівці / Фото телеграм-спільноти Типичный Донецк

Момент вибуху у Горлівці: дивіться відео