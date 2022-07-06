Как рассказали 24 каналу источники в разведке, ситуация в больнице критическая. Что пациенты, что врачи не могут находиться в медицинском учреждении. А усугубляет ситуацию жара, ведь сейчас в Горловке более 30 градусов тепла.

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Тел в больнице слишком много

Ситуация в городской больнице № 2, что в Горловке, действительно критическая. В приемном ее отделении, а также по всему сооружению распространился невыносимый трупный запах​. На него уже жалуются как медицинский персонал, так и пациенты и их посещающие их родственники.

Оккупанты, конечно же, спешно пытаются убрать следы своих потерь. Но тел очень много, поэтому сделать это оперативно не получается. Они банально не успевают этого сделать. Что касается морга, то он просто переполнен. Так что медицинскому персоналу приходится складывать погибших повсюду, где это вообще возможно.

Напомним, что накануне ВСУ успешно атаковали позиции российских бойцов в оккупированной Горловке. Били по врагу наши военные с утра 5 июля. Кстати, сам город находится под оккупацией с 2014 года.

Раньше мы рассказывали о ситуации в Харьковской области. Там тоже очень неспокойно, ведь оккупанты страдают от голода. Поэтому они начинают буквально терроризировать жителей сел, временно находящихся под их контролем.

Захватчики воруют яйца и кур

Из Кремля какую-то гуманитарку жителям временно оккупированных территорий Харьковской области выдают. Но большую ее часть, конечно, воруют сами российские захватчики. И здесь нет ничего удивительного, ведь их обеспечением страна-агрессорка вообще не беспокоится.

Именно это заставляет врагов бежать из своих мест дислокации в деревни. А делают они это для того, чтобы тянуть у горожан кур, яйца, а также молоко. В общем, все, что только можно вынести из дома и съесть. Как вы понимаете, стиральные машины уже не в приоритете.

Иногда бывает так, что оккупанты устраивают обмен на тушенку или сигареты. На это местные жители согласны, ведь у них выбора нет. Все же знают, что враг непредсказуем и любой момент может атаковать мирное население.

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