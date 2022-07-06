По данным источников 24 канала в разведке, постоянное ухудшение социальной ситуации в недавно захваченных городах является одним из направлений кремлевской агрессии. Таким образом, россияне пытаются сломить любое сопротивление местного населения и сделать людей полностью зависимыми от России.

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Оккупанты фактически лишают гражданских средств к существованию, после чего "героически" решают эту проблему и привозят голодным украинцам немного "гуманитарной помощи".

У селян отбирают кур и яйца

Большинство гуманитарки, которую кремлевское командование выделяет на поддержку местных жителей на оккупированной Харьковщине, разворовывают сами же российские солдаты. Они ведь уже несколько месяцев страдают от тотальной нехватки продовольствия.

Из-за крайне плохого обеспечения оккупанты из разных подразделений и группировок сбегают с мест дислокации и ходят по селам. Там захватчики отбирают у местных кур, яйца и молоко. А также вообще все, что можно съесть.

В редких случаях россияне не просто забирают у людей все, что захотят, а обменивают на тушенку или сигареты. Впрочем, отказаться от подобных обменов селяне не могут, потому что они фактически принудительные.

Какого-либо улучшения с обеспечением ордынцы уже не ждут, поскольку, несмотря на все обещания командования, они давно поняли, что логистика армий направлена на подвоз боекомплекта и всего необходимого исключительно для поддержки боевых действий. Все проблемы с питанием личного состава генералы фактически переложили на плечи своих солдат и дали им приказ переходить на самообеспечение. То есть дали разрешение на ограбление гражданских жителей.

Понятно, что российские оккупанты забирают у людей не только яйца и кур, но и деньги, драгоценности и бытовую технику. Это лишь усугубляет гуманитарную катастрофу в регионе и играет на руку Кремлю.

Хлеб дают под подпись и после демонстрации паспорта

Кроме того, недавно российские ордынцы начали собирать персональные данные жителей оккупированных территорий Харьковщины. Скорее всего, будут использовать их для так называемого "референдума", который Путин все же хочет провести 11 сентября. Сама методика сбора невероятно цинична.

Российские оккупанты организовали подвоз хлеба в села и города, но если раньше его выдавали бесплатно как "гуманитарную помощь", то сейчас от местных жителей требуют показывать паспорт и записывают все данные лица. Кроме того, захватчики тщательно проверяют место прописки человека. Если в паспорте указан не тот населенный пункт, где происходит раздача гуманитарки, к его владельцу возникает много вопросов от захватчиков. Также люди, получившие такую помощь от оккупантов, должны расписаться в ведомостях.

Многие украинцы очень не хотят получать хлеб в обмен на передачу захватчикам своих данных, но все понимают, что особого выбора у них нет. Потому как, во-первых, оккупанты могут силой забрать у любого паспорт, и не только его, а во-вторых, некоторые люди в прямом смысле страдают от голода.