По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, почти в каждом временно оккупированном городе российские войска создали "военные администрации", которые фактически занимаются террором местного населения и распространением пропаганды. Для какого-либо условного улучшения, ликвидации последствий уничтожения инфраструктуры, оккупанты не делают вообще ничего.

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Так, в Балаклее на Харьковщине люди живут без света уже почти две недели, но россиян наличие такой проблемы совсем не беспокоит.

Собирали деньги еще до открытия "налоговой"

Где-то с 10 июня представители так называемой "администрации" оккупированного города объявили о том, что в Балаклее в скором времени заработает "налоговая служба".

Несмотря на то, что старт работы "налоговиков" должен был состояться 20 июня, захватчики начали собирать деньги с предпринимателей еще с середины месяца.

Местные коллаборанты вместе с российскими военными и привезенными из страны-агрессора чиновниками каждый день совершали рейды и собирали с бизнесменов деньги.

Наибольшие суммы оккупанты получили от тех людей, которые торгуют товарами на местном рынке. При этом "стоимость" одного торгового места захватчики значительно повысили, объясняя это "тяжелыми обстоятельствами".

20 июня оккупанты объявили о начале работы "налоговой" и заявили о том, что все местные жители должны получить российский идентификационный номер. Во всех своих документах захватчики пишут "Балаклея, Белгородская область".

Поскольку ни одна из российских банковских систем на недавно оккупированных территориях Украины не работает, все сборы проводят исключительно наличными. Естественно, практически все средства оседают в карманах ответственных за направление российских генералов. За исключением тех средств, что воруют непосредственно военные, которые занимаются сборами.

Местным жителям, конечно, подобная ловкость со стороны оккупантов совсем не нравится. Ведь захватчики рассказывают им о "наступлении лучшей жизни", но при этом фактически грабят людей, совсем не беспокоясь о решении проблем, которые сами же и создали.

Пенсионеров заставляют просить российскую пенсию

Кроме того, оккупанты в классическом для себя стиле начали борьбу за умы пенсионеров. Захватчики пытаются играть с пожилыми людьми на ностальгии по СССР, распространяют кучу пропагандистских листовок и проводят различные информационно-психологические мероприятия.

Получить же лояльное отношение лиц пенсионного возраста россияне хотят за счет банального подкупа. Оккупанты говорят, что в случае написания заявления на имя гауляйтера Юрия Шевченко Россия начнет платить людям пенсии. При этом в "документе" следует указать, что переход на социальное обеспечение от России происходит "в связи со сложившимися обстоятельствами".



Пример заявления для перехода на российскую пенсию в Балаклее / Фото из соцсетей