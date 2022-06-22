По данным источников 24 канала в разведке, настроения некоторых подразделений, оставленных российскими захватчиками для защиты Донецка, крайне паникерские. Представители оккупационной армии употребляют множество алкоголя, обстреливают город и массово насилуют местных жительниц.

Смотрите также Потому что одноразовые: в России решили заплатить добровольцам втрое меньше, чем обещали

Россияне не скрывают того факта, что вскоре им придется бежать из Донецкой области или, по меньшей мере, из шахтерской столицы.

Пушилину приказали "подобрать сопли"

После нескольких месяцев провальных попыток наступления на позиции ВСУ по направлению к Авдеевке, Марьинке, Великой Новоселке и другим городам Донецкой области, российские генералы поняли, что у них нет сил на прорыв линии обороны Украины.

Захватчики сосредоточились на захвате Луганской области, ведь намечался определенный успех. Но для продвижения по Луганщине россиянам пришлось перебрасывать значительные силы из Донецкой области.

Кроме того, России пришлось укреплять собственную оборону в Херсонской области и Запорожье, ведь появилась угроза провала и на этих участках фронта. Для сдерживания ВСУ генералы также перекидывали подразделения из Донецкой области.

По данным украинской разведки, на линии столкновения вблизи Донецка все это время ведутся позиционные бои, но сводные российские группировки несут при этом значительные потери.

Фактически, частично обнажив тылы в так называемой "ДНР", кремлевские захватчики рассчитывали исключительно на то, что ВСУ не будут пытаться нанести контрудар и зайти в Донецк. Возлагались они в том числе и на удержание защитников Украины за счет собственной артиллерии, которая не умолкала там ни на минуту.

Впрочем, бойцы ВСУ немного вмешались в планы оккупантов и нанесли ряд точных и успешных ударов по большим складам с боеприпасами в Донецке. Это кое-где шокировало российских генералов. Ведь каждый уничтоженный склад существенно уменьшает возможность россиян вести непрерывный огонь, создает большие логистические проблемы и вообще доставляет офицерам немало хлопот.

После того как украинские герои демилитаризовали складские помещения с боекомплектом в Донецке, в захватнической армии в городе произошла серьезная паника. Оккупанты усилили хаотические обстрелы города в надежде обвинить Украину в неизбирательном использовании западного оружия. Но уже вечером 18 и 19 июня россияне начали выводить некоторые свои подразделения вдали от шахтерской столицы.

"Тактическое отступление" определенных частей российской армии из города вызвало определенную панику у местных боевиков и "полицейских". Террористы вдруг поняли, что России на них наплевать. Представители верхушки "армии" ОРДО начали названивать Пушилину и просили его "нарешать подкрепление". Однако российские чиновники быстро объяснили, что вопрос "освобождения" Донецкой области отложен в долгий ящик, а Украина якобы не планирует никакого наступления. Якобы поэтому главарю террористов нужно "подобрать сопли" и прекратить ныть, а любые решения относительно оккупированной части Донбасса будут и в дальнейшем принимать без его участия.

При этом один из российских офицеров, находящийся непосредственно в Донецке, вообще заявил Пушилину и его окружению смириться с тем, что Россия проигрывает в этой войне и начать паковать чемоданы.

Вся армия прикрывает коридор в Крым и скована боями за Северодонецк

Руководители некоторых подразделений "ДНР" уже начали организовывать выезд собственных семей в Россию. По их словам, бойцы ВСУ сковали российскую армию боями за Северодонецк, а в результате попыток удержать Херсонщину и Запорожье оккупанты максимально оголили защиту самого Донецка. Местные боевики говорят об "огромном предательстве" от Путина, который за несколько месяцев фактически уничтожил все боеспособные группировки как собственной армии, так и банановых республик.

Мобилизированные не хотят и не умеют воевать, а российская армия показала себя крайне слабой и способной разве что безостановочно бить из артиллерии и "забросать ВСУ мясом". Именно поэтому даже при наличии каких-либо успехов, согласно оценкам "военачальников" ОРДО, Россия вряд ли сможет взять под контроль всерьез и надолго хоть какие-то украинские территории. В них можно уцепиться трясущимися руками, как Путин за стол, но долго делать победный вид вряд ли удастся. Разве что благодаря политическим договоренностям.