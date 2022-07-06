За даними джерел 24 каналу в розвідці, постійне погіршення соціальної ситуації на нещодавно захоплених містах є одним з напрямків кремлівської агресії. В такий спосіб росіяни намагаються зламати будь-який опір місцевого населення та зробити людей повністю залежними від Росії.

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Окупанти фактично позбавляють цивільних від засобів існування, після чого "героїчно" вирішують цю проблему та привозять голодним українцям трішки "гуманітарної допомоги".

У селян відбирають курей та яйця

Більшість гуманітарки, яку кремлівське командування виділяє на "підтримку" місцевих мешканців на окупованій Харківщині, розкрадають самі ж російські солдати. Адже вони вже кілька місяців страждають від тотальної нестачі продовольства.

Через вкрай погане забезпечення окупанти з різних підрозділів та угруповань тікають з місць дислокації та ходять по селах. Там загарбники відбирають у місцевих курей, яйця та молоко. А також взагалі все, що можна з'їсти.

У поодиноких випадках росіяни не просто забирають у людей все, що захочуть, а обмінюють на тушонку чи цигарки. Втім, відмовитися від подібних обмінів селяни не можуть, бо вони є фактично примусовими.

Якогось покращення зі забезпеченням ординці вже не чекають, оскільки попри всі обіцянки командування, вони давно зрозуміли, що логістика армій направлена на підвезення боєкомплекту та всього найнеобхіднішого виключно для підтримки бойових дій. Всі проблеми з харчуванням особового складу генерали фактично переклали на плечі власних солдатів та дали їм наказ переходити на самозабезпечення. Тобто дали дозвіл на пограбування цивільних жителів.

Зрозуміло, що російські окупанти забирають у людей не тільки яйця та курей, але й гроші, коштовності та побутову техніку. Це лише посилює гуманітарну катастрофу в регіоні та загалом грає на руку Кремлю.

Хліб дають під підпис та після демонстрації паспорта

Крім того, віднедавна російські ординці почали збирати персональні дані жителів окупованих територій Харківщини. Скоріш за все, використовуватимуть їх для так званого "референдуму", який Путін все ж таки хоче провести 11 вересня. Сама методика збору є неймовірно цинічною.

Російські окупанти організували підвіз хліба до сел та міст, але якщо раніше його видавали безкоштовно як "гуманітарну допомогу", то зараз від місцевих мешканців вимагають показувати паспорт та записують всі дані особи. Крім того, загарбники ретельно перевіряють місце прописки людини. Якщо у паспорті вказаний не той населений пункт, де відбувається роздача гуманітарки, до його власника виникає багато питань від загарбників. Також люди, які отримали таку "допомогу" від окупантів, мають розписатися у відомостях.

Багато хто з українців дуже не хоче отримувати хліб в обмін на передачу загарбникам своїх даних, але всі розуміють, що особливого вибору у них немає. Бо, по-перше, окупанти можуть силою забрати у будь-кого паспорт і не тільки його, а по-друге, деякі люди в прямому сенсі страждають від голоду.