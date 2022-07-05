Очередной разговор жены с ее мобилизованным в так называемой "ДНР" мужем перехватила украинская военная разведка. Жительница квазиреспублики призывает своего "возлюбленного" ехать в Россию и называет расценки взятки за пересечение границы.

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Мобилизированным оккупантам "надо валить"

В начале разговора женщина рассказывает, очевидно, историю другого мобилизованного, поинтересовавшегося в военкомате, почему его призывают на войну. Ему ответили, что его вообще "не должны были забирать", ведь у него есть российская прописка и паспорт. По словам женщины, с такими "документами" можно спокойно пересечь российскую границу, не показывая так называемый "паспорт ДНР".

Ну и, короче, пусть типа едет, потому что там будет ж*па, ну, типа, у нас здесь, в Донецке. Короче, надо валить. На словах все просто – сел и приехал. И 50 или 80 тысяч (рублей взятки – ред. 24 канал) переехать через границу,

– объясняет жительница квазиреспублики "ДНР" своему мобилизованному мужу.

Впрочем, собеседник женщины не изъявляет желания бежать из войны в Россию. Он боится, что после этого уже никогда не сможет вернуться домой:

– Мне наф*г надо.

– Ну, как это наф*г надо? А что тебе нужно? Воевать?

– Да хр*н… А потом что, никогда не заезжать?

– Да, потом сидеть в Таганроге, лапу сосать. На съемной квартире, у Тани ремонт делать.

– Нет, да, конечно, не надо.

– Это за какой х*р я должна тебе (в военкомат – ред. 24 канал) нести, если у меня прописка российская. С какого х*ра я должен 60 (тысяч рублей – ред. 24 канал) класть? У меня прописка российская, паспорт – российский, в смысле? Из какого-то села, не знаю, из какого, из Урожайного или откуда.

Потом женщина жалуется на каких-то 30 человек из так называемой "ДНР", которых планируют отправить на передовую, по ее словам – в какую-то деревню, где нет света и связи. Также жена оккупанта рассказывает о хаосе, который творится возле Донецкого военкомата.

Каждые три дня, я так и не поняла, каждые 10 дней, будут этих 30 человек менять. Только сколько потом из этих 30 останется? Сегодня там в интернете написали, что там (в Донецке – ред. 24 канал) было 500 человек. Там был такой кипиш! Там и скорые вызвали, раненому стало плохо – вызвали скорую. Там уже, короче, эти военные за автоматы хватаются, "баб" утихомирить не могут, там кипиш, драки, короче, жесть просто. Позорище! Просто позорище!

– эмоционально рассказывает женщина.

К слову, мобилизованный оккупант отвечает жене, что у них действительно, по его словам, творится "такой дебилизм". Мужчина добавляет, что не знает, когда это закончится, ведь "гребут всех".

Перехват разговора жены и мобилизованного оккупанта украинской военной разведкой: смотрите видео

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