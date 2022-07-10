Есть подтверждение об уничтожении цели. Событие произошло в полдень 9 июля. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Успешно поработали подразделения зенитно-ракетных войск

9 июля, в полдень, вблизи Горловки, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Работа ВСУ на Востоке и Юге

В Луганской области артиллеристы отдельной механизированной бригады имени короля Даниила ликвидировали много вражеской техники. Украинские воины уничтожили 15 российских танков и БМП. Сначала наши защитники остановили вражескую колонну, а затем обезвредили ее.

Возле Чернобаевки 9 июля ВСУ дважды ударили по вражеским командным пунктам, складам и скоплению техники. В ОК "Юг" отмечают, что из-за значительных потерь, которые оккупанты понесли за последнюю неделю в Херсонской области, среди них наблюдают значительное ухудшение морально-психологического состояния.

В тот же день в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили еще несколько вражеских штурмов на Востоке. В частности, россияне неудачно пытались атаковать направления Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина.

В районе Золотаревки произошло то же – огонь украинских воинов заставил врагов разбежаться по кустам. А на пути к Марьинке и на направлении Ясиноватая – Авдеевка россияне еще и понесли потери.

Общие потери врага

С начала полномасштабного вторжения и по 10 июля украинские военные ликвидировали много тяжелой техники и самих оккупантов. Общие потери врага составляют:

личного состава – 37 300,

танков – 1 641,

боевых бронированных машин – 3 823,

артиллерийских систем – 834,

РСЗО – 247,

средств ПВО – 108,

самолетов – 217,

вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676,

крылатых ракет – 155,

кораблей и катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 694,

специальной техники – 66.

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