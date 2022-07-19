Боеснаряды оккупантов уже не впервые детонируют в этом городе. Теперь там у россиян снова возникла неприятность.

К теме Не только Новая Каховка: украинские защитники точным ударом уничтожили еще один склад на Юге

Бесконечные запасы "гуманитарки и селитры" начинают выгорать прямо на глазах. А мелодический звук детонирующих "матрасов и подушек" уже становится привычным явлением,

– сообщили в Страткоме ВСУ.

При этом в Новой Каховке объявили воздушную тревогу.

Об этом уже спешили рассказать и российские пропагандисты. Мол, Украина обстреляла район Новой Каховки. Говорят о 4 – 6 прилетах.

На месте детонации виден черный дым. О последствиях оккупационная власть молчит.

Как горят склады оккупанов: смотрите видео

ВСУ уничтожают вражеские склады

Не только в Новой Каховке вражеские склады попадают под огонь. В частности, во временно оккупированном Луганске поздно вечером 10 июля услышали мощные взрывы. Местные жители рассказали, что на русских военных складах началась детонация боекомплектов.

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области также били по российскому складу с боеприпасами. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ рассказывали , что защитники нанесли ракетный удар по троллейбусному депо в оккупированном Алчевске. Там они разместили личный склад оккупантов.

Также утром 9 июля воины ВСУ, благодаря HIMARS, попали в склад боеприпасов оккупантов в Чернобаевке. Очевидцы сообщали, что масштабный пожар с детонацией снарядов продолжался до вечера.

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